OM : Benedetto et l'Olympique de Baraka, Djellit met le feu !

Auteur d'un triplé vendredi soir contre Nîmes, Dario Benedetto a fait le bonheur de l'Olympique de Marseille. Mais Nabil Djellit a rafraîchi l'ambiance.

A la peine ces derniers temps, Pipa Benedetto a montré qu’il fallait tout de même compter sur lui au moment du sprint final. Et c’est peu dire que ses trois buts contre Nîmes font un bien précieux à l’Olympique de Marseille, mais aussi à celui qui a rejoint Mauro Icardi au classement des buteurs. Tandis que l’OM se rapproche en plus de la Ligue des champions, Nabil Djellit est lui plus caustique lorsqu’il s’agit de parler de la performance du club phocéen aux Costières, et encore plus du triplé, sur ses trois tirs cadré, de Dario Benedetto.

« C’est l’Olympique de Baraka, ça gagne mais y aucune marge sur le 17e de L1. L'OM est clinique. Chacun connaît son rôle et à chaque fois 1 ou 2 joueurs super performants. C'est leur saison. Tant mieux pour l'OM, mais je n'ai pas envie de faire semblant. Cette équipe ne m'emballe pas. Bravo à AVB car c'est une véritable prouesse ce qu'il réussit. 10 matches sans exister, Benedetto n'est pas devenu un attaquant de classement de mondial après un triplé contre Nîmes. C'est mieux que Mitroglou, voilà tout », a lancé Nabil Djellit via son compte Twitter. Pas besoin d'expliquer la nature des commentaires obtenus suite à ces propos.