OM : Benedetto est nul, il faut vraiment être un footix pour le dire

Muet en 2020, Dario Benedetto traverse une petite période de doute à l’Olympique de Marseille, après des débuts tonitruants.

Face à un criant manque de concurrence, l’international argentin reste le titulaire indiscutable d’André Villas-Boas à la pointe de l’attaque marseillaise, en dépit d’une efficacité de moins en moins importante au fil des semaines. Néanmoins, l’utilité de Dario Benedetto pour le collectif marseillais ne se résume pas uniquement à ses buts selon Gilles Favard, qui est sorti du bois pour défendre l’ancien avant-centre de Boca Juniors sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Benedetto a un temps d'adaptation, c'est normal. Ça fait six mois qu'il est là. Comme souvent, c'est plutôt ascendant au début, et maintenant, il est dans le creux. Mais je pense que ça peut changer. Là, il joue pour les autres. À l'heure actuelle, les joueurs qui marquent pour Marseille, c'est Sanson, Payet, Radonjic... Ils plantent, car il y a un mec qui bosse pour eux devant. Benedetto crée des situations. Et tant qu'il va bosser comme ça et que les autres vont marquer, il ne va jamais être inquiété. Mais il faut avoir une certaine subtilité du football pour comprendre cela. En ce moment, Benedetto joue juste pour les autres » a lâché Le Spectre, pour qui il est bien évident que Dario Benedetto est essentiel dans le jeu de l’Olympique de Marseille, qu’il marque ou non. Espérons tout de même pour l’OM qu’il retrouve de l’efficacité dans les prochaines semaines…