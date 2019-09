OM : Benedetto envoie un message XXL à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Avec le départ de Luiz Gustavo à Fenerbahçe, les supporters de l’Olympique de Marseille avaient perdu l’un de leurs chouchous.

Sauf qu’en ce début de saison, Darío Benedetto est peu à peu en train de prendre la place du milieu brésilien dans le coeur des fans du club phocéen. Auteur de quatre buts en cinq journées, dont un doublé face à Monaco lors du dernier match (4-3), l’attaquant argentin a déjà mis le Vélodrome dans sa poche. Mais le buteur de 29 ans ne veut pas s’arrêter en si bon chemin du côté de Marseille.

« Je joue toujours avec le coeur. À Boca, j'ai gagné l'affection du public en me dépouillant sur le terrain. Alors j'espère que ce sera pareil à Marseille parce qu'il faut gagner l'amour du public. Ça ne marche pas seulement en le disant à une caméra. Il faut le prouver à chaque match en donnant ta vie pour le maillot que tu portes », a expliqué, sur La Chaîne L’Equipe, la recrue phare du dernier mercato estival, qui rêve de devenir une légende de l’OM. Même si le plus dur reste à faire, il en prend un peu le chemin. Du moins plus que ses prédécesseurs, Mitroglou et Balotelli...