OM : Benedetto a signé grâce à Gignac, c'est 100 % vrai

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a pris un risque en misant près de 15 ME sur Dario Benedetto, un attaquant de 29 ans n’ayant jamais évolué en Europe. Mais après un mois, le bilan est positif pour l’Argentin, buteur à deux reprises en Ligue 1 et qui semble déjà parfaitement intégré au système de jeu du coach André Villas-Boas. Interrogé par Téléfoot, le n°9 de l’OM est revenu sur son adaptation express et sur l’importance d’un certain André-Pierre Gignac dans son transfert à Marseille…

« C'est un club avec beaucoup de passion comme en Argentine. Cet été, j'étais en contact avec André-Pierre Gignac. Il m'a soutenu, il m'a demandé si j'avais besoin de conseils. Le président de l'OM l'a appelé et il a dit beaucoup de bien de moi. J’espère marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe et procurer beaucoup de bonheur aux supporters » a indiqué Dario Benedetto, lequel sera évidemment titulaire contre Monaco ce dimanche. Car avec l’absence de Florian Thauvin, l’Argentin fait plus que jamais office d’arme offensive n°1.