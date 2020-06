OM : Benedetto à Naples, un coup dur pour Villas-Boas ?

Dans : OM.

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Dario Benedetto a convaincu pour sa première saison en Ligue 1. A tel point que son nom alimente la rubrique mercato de Naples.

Le président Jacques-Henri Eyraud a beau démentir en interne et dans les médias, on se doute que personne n’est intransférable à l’Olympique de Marseille. Le récent deuxième de Ligue 1 doit vendre pour 60 millions d’euros afin de réduire son déficit, ce qui implique les départs de joueurs importants aux yeux de l’entraîneur André Villas-Boas. On a notamment cité les noms de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou Florian Thauvin. Mais celui de Dario Benedetto (30 ans) pourrait vite rejoindre la liste des éléments les plus cotés sur le marché des transferts. La preuve, de l’autre côté des Alpes, Radio Marte évoque un possible départ de l’Argentin à Naples.

En effet, la piste du buteur olympien aurait été proposée par un agent au Napoli. A croire que l’avant-centre de 30 ans, auteur de 11 buts en Ligue 1, n’est pas passé inaperçu cette saison. Reste à savoir si Benedetto serait prêt à quitter le club phocéen. Même si la destination napolitaine a de quoi faire saliver, l’ancien joueur de Boca Juniors, comme tous ses coéquipiers, a probablement hâte de disputer la Ligue des Champions avec le coach Villas-Boas au Vélodrome. En attendant d’en savoir plus, notez que le Napoli étudie d’autres pistes pour compenser l’éventuel départ Arkadiusz Milik, à commencer par celle menant au Lillois Victor Osimhen.