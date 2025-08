OM ‍: Benatia va encore recruter deux titulaires

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a mis un net coup d’accélérateur sur son mercato ces derniers jours. Mais le club phocéen n’en a pas terminé et Medhi Benatia souhaite encore faire venir deux joueurs pour compléter l’effectif de Roberto De Zerbi.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a mis le turbo pour offrir de nouvelles recrues à Roberto De Zerbi. Le club phocéen a notamment officialisé les arrivées des attaquants Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, deux signatures qui précèdent celle à venir de Timothy Weah. Le nombre de recrues au total va donc atteindre six puisque l’OM avait déjà bouclé très vite dans l’été les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Medhi Benatia et Pablo Longoria font un gros travail et ils n’ont pas l’intention de s’arrêter là.

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur les recrues encore attendues dans la cité phocéenne et sur les postes à couvrir aux yeux du board marseillais. Alors que l’on évoquait des potentiels renforts sur les postes de latéraux, il semblerait que l’OM soit satisfait de son effectif à ces postes. A droite, le polyvalent Timothy Weah va concurrencer Amir Murillo tandis que CJ Egan-Riley peut lui aussi évoluer dans le couloir. A gauche, Facundo Medina et Ulisses Garcia devraient se partager le temps de jeu. Cela n’empêche, l’OM vise encore deux recrues et si possible des titulaires selon le quotidien régional. Un défenseur central de haut niveau d’abord, afin d’épauler le capitaine Leonardo Balerdi.

L'OM vise encore un défenseur central et un milieu

La piste Joel Ordonez est toujours active et pourrait aboutir pour près de 30 millions d’euros. Le recrutement d'un défenseur central est sans conteste le dossier prioritaire de ce mois d’août pour Medhi Benatia selon notre confrère Ludovic Ferro, qui explique que l’Olympique de Marseille souhaite aussi recruter un milieu de terrain afin de compenser les départs de Valentin Rongier et d’Ismaël Bennacer. Dans ce secteur de jeu, l’OM aimerait un joueur capable de concurrencer Angel Gomes, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg même si ce trio part avec un réel temps d’avance et démarrera probablement la saison de Ligue 1 à Rennes le 15 août prochain. Le feu d’artifice estival est donc loin d’être fini à Marseille, où les départs animeront sans doute aussi le mois d’août puisque quatre joueurs -au minimum- sont poussés vers la sortie.