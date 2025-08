L'OM veut virer ces quatre joueurs d'urgence

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille multiplie les signatures depuis le début du mercato, mais pour Roberto De Zerbi, l'heure est venue de faire un peu de place dans le vestiaire. Quatre joueurs sont déjà prévenus que leur avenir n'est plus à l'OM.

Aubameyang, Paixao et bientôt Weah, en une seule semaine, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont ajouté trois joueurs de plus dans le vestiaire, et cela avec un coût financier conséquent, au moment où l'Olympique de Marseille pourrait également dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour recruter Joel Ordonez. Car l'entraîneur italien de l'OM souhaite désormais que ses dirigeants fassent rapidement signer au moins un défenseur central capable d'être titulaire. En échange de cela, Mathieu Grégoire et Loïc Tanzi révèlent dans L'Equipe que quatre joueurs vont probablement quitter le club phocéen avant la fin du mercato fixée au 1er septembre prochain. Il s'agit à la fois de soulager une masse salariale qui a encore enflé cet été, mais par ailleurs de permettre aussi à Roberto De Zerbi de travailler sans avoir une armée mexicaine sous ses ordres.

L'OM doit faire le ménage dans son effectif

Les quatre joueurs concernés par ce plan des dirigeants de l'Olympique de Marseille, et qui sont donc poussés vers la sortie, sont Amine Harit, Neal Maupay, Pol Lirola et Azzedine Ounahi. Le quotidien sportif confirme que ces quatre départs ne retarderont pas la signature d'un ou plusieurs renforts défensifs, autrement dit l'OM n'a pas besoin de vendre pour acheter. De quoi permettre à Pablo Longoria et Medhi Benatia d'avancer sans trop de pression, autre que celle mise par De Zerbi, sur les nouveaux joueurs à venir. Pour l'instant, la piste Joel Ordonez est en stand-by, car du côté de Bruges, on semble vouloir s'inspirer de Feyenoord avec Igor Paixao, en laissant traîner un peu les choses en attendant que le prix monte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Pour en revenir aux quatre joueurs concernés par un probable départ avant la fin du mercato, l'Olympique de Marseille n'a, pour l'instant, pas prévu de loft. Mais au fur et à mesure que les jours vont passer, Harit, Maupay, Lirola et Ounahi pourraient tout de même prendre un bon coup de pression afin de trouver une solution pour continuer leur carrière ailleurs qu'à l'OM. Il reste désormais moins d'un mois pour régler tout cela.