OM ‍: Benatia relance la piste Bennacer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l’OM a relancé la piste Ismaël Bennacer. Le club phocéen souhaite faire revenir l’international algérien, prêté au club en janvier dernier par l’AC Milan.

Après avoir perdu Valentin Rongier et maintenant Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille est dans l’urgence au milieu de terrain. Le club phocéen espère recruter un voire deux joueurs dans ce secteur de jeu d’ici à la fin du mercato le 31 août prochain. Les pistes étudiées par le board olympien ne filtrent pas dans la presse, à l’exception de celle menant à Ismaël Bennacer. Justement, il semblerait que Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent accélérer le retour à l’OM de l’international algérien. A en croire les informations du journaliste Daniele Longo de Calciomercato, de nouveaux contacts ont eu lieu au cours des dernières heures entre les différents protagonistes de ce dossier avec l’objectif d’aboutir enfin à un accord.

Marsiglia sempre attivo su Bennacer: nuovi contatti — Daniele Longo (@86_longo) August 22, 2025

Depuis de longues semaines, Marseille négocie avec l’AC Milan le prêt de l’ancien joueur d’Empoli. Mais le club lombard est jusqu’à présent inflexible, exigeant un transfert sec pour Bennacer alors que des clubs saoudiens ont déjà proposé 10 millions d’euros plus tôt dans l’été. Le joueur de 27 ans a de son côté refusé les offres saoudiennes. Bennacer a dans l’idée de revenir à Marseille, où il se sait apprécié par le directeur du football Medhi Benatia. La question est maintenant de savoir si le pensionnaire de l’Orange Vélodrome se montrera enfin convaincant auprès de l’AC Milan pour récupérer le maître à jouer des Fennecs.

L'OM accélère pour Ismaël Bennacer

Une chose est certaine, le départ d’Adrien Rabiot rend encore plus urgent le recrutement d’un ou deux milieux de terrain à l’OM. Cela a visiblement changé les choses pour Ismaël Bennacer, dont le retour est désormais plus souhaité que jamais par les dirigeants et par Roberto De Zerbi, qui aime son profil. Il faut dire que dans l’entrejeu, les choix sont actuellement limités pour l’entraîneur italien. En dehors d’Angel Gomes et de Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM compte le polyvalent mais souvent décevant Kondogbia ou encore les jeunes Nadir et Bakola, encore un peu tendres pour s’imposer comme des titulaires en Ligue 1. On comprend mieux pourquoi Marseille accélère sur le dossier Bennacer en cette fin du mois d’août.