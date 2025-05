OM ‍: Benatia promet un mercato monstrueux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La qualification en Ligue des Champions est essentielle pour l’OM, dont le directeur sportif Medhi Benatia discute avec plusieurs joueurs de très haut niveau dans l’optique de la saison prochaine.

On le sait, l’Olympique de Marseille a lancé des négociations concrètes avec Aymeric Laporte mais aussi avec Angel Gomes. Le mercato est déjà dans toutes les têtes au sein du club phocéen, qui sait toutefois qu’un élément peut encore changer la donne au mercato : la qualification ou non pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. A deux journées de la fin, l’équipe de Roberto De Zerbi est en excellente position avec cette deuxième place, mais encore faut-il la conserver jusqu’à la fin de la saison.

Sur le plan financier mais aussi sportivement, ce retour de l’OM en Ligue des Champions est crucial comme le confirme La Minute OM. Selon le compte spécialisé sur X, une qualification de Marseille en C1 pourrait faire passer le club olympien dans une autre dimension, Medhi Benatia ayant bien l’intention de voir Marseille briller en Ligue des Champions et pas simplement y faire de la figuration. « Si le club va en LDC l’équipe sera très belle la saison prochaine si y’a des accords avec les joueurs ciblé. On ira pas pour faire de la figuration » a publié sur son compte X le compte spécialisé.

L'OM veut aller en C1 avec un effectif renforcé

Le média, généralement bien informé sur l’actualité du club olympien, sait à quel point la Ligue des Champions sera un élément clé pour que plusieurs joueurs de gros calibre rejoignent l’OM lors du mercato estival. C’est le cas pour Aymeric Laporte, qui pourrait être libéré de son contrat par le club saoudien d’Al-Nassr, et qui souhaite rejoindre Marseille… à condition de pouvoir y jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Roberto De Zerbi, au coeur des discussions sur le sujet du mercato, en a bien conscience et sait à quel point il sera donc crucial de gagner au Havre puis face à Rennes pour valider le ticket de l’OM pour la coupe aux grandes oreilles.