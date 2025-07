OM ‍: Benatia prépare une surprise spectaculaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Intéressé par Joel Ordonez, l’OM a bien l’intention de frapper fort pour renforcer sa défense centrale. Plus surprenant, le club olympien, qui suit aussi Ryan Flamingo, pourrait recruter encore deux joueurs à ce poste d’ici la fin de l’été.

Très actif lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a fait du secteur défensif l’un de ses chantiers. Certains joueurs ont affiché leurs limites la saison dernière et pour Medhi Benatia ainsi que Roberto De Zerbi, renforcer l’arrière-garde olympienne est crucial au moment de retrouver la Ligue des Champions. Le prometteur défenseur anglais CJ Egan-Riley et la valeur sûre Facundo Medina ont déjà rejoint l’OM, mais cela ne suffit à priori pas aux yeux de Medhi Benatia. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’intéresse de près au roc équatorien Joel Ordonez du FC Bruges.

Joel Ordonez, l'énorme surprise de l'OM en défense https://t.co/pyX1K2q7DB — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

Un renfort qui serait colossal pour l’OM alors que le joueur a notamment été cité dans le viseur du PSG il y a quelques semaines. Plus surprenant, on apprend par le journaliste Adam Manseur que Marseille pourrait recruter non pas un mais deux défenseurs centraux supplémentaires d’ici la fin du mercato. Tout dépendra en fait des départs et notamment de celui de Derek Cornelius. Recruté il y a seulement un an en provenance de Malmo pour 4 millions d’euros, l’international canadien a dépanné, jouant 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Il a toutefois affiché ses limites, que ce soit en vitesse ou dans la relance.

L'OM creuse aussi la piste Ryan Flamingo

L’OM souhaite ainsi profiter de sa belle cote en Italie, où Bologne est intéressé, pour s’en séparer après seulement un an et pourquoi pas réaliser une petite plus-value. Parmi les défenseurs centraux courtisés par l'OM, Joel Ordonez n'est pas la seule piste sur le bureau de Medhi Benatia. Preuve de l'ambition énorme du directeur sportif olympien, ce dernier s'intéresse également à Ryan Flamingo, un autre grand prospect au poste de défenseur central, lui aussi associé au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Estimé à environ 20 millions d'euros, le défenseur de 22 ans évoluant au PSV Eindhoven a une cote énorme sur le marché et l'OM fait partie des clubs très intéressés. On imagine pas un seul instant que Marseille aura les moyens de recruter Joel Ordonez et Ryan Flamingo, mais les pistes marseillaises ont de quoi séduire en défense centrale, et ce n'est évidemment pas pour déplaire aux supporters.