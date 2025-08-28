OM ‍: Benatia ordonne à sept joueurs de partir

Dans : OM.

Il reste quatre jours à l’OM pour se renforcer mais aussi pour dégraisser son effectif. Plusieurs indésirables sont très activement poussés vers la sortie par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Désireux de se renforcer à plusieurs postes d’ici la fin du mercato, l’Olympique de Marseille doit aussi réussir à dégraisser pour ne pas surcharger son effectif. Placé dans le loft depuis la reprise au mois de juillet, Faris Moumbagna a trouvé un point de chute. L’attaquant camerounais va être prêté à Cremonese en Italie. Un départ qui en appelle d’autres pour l’OM puisque selon les informations du Phocéen, les dirigeants olympiens espèrent finaliser encore sept départs dans les quatre jours à venir d’ici la clôture du mercato le 1er septembre.

Au poste de gardien de but, Ruben Blanco est toujours en instance de départ. L’ancienne doublure de Pau Lopez a effectué toute la préparation avec la Pro2 mais personne n’est venu aux renseignements le concernant selon le média pro-OM. Le club marseillais ne désespère pas de recevoir une offre dans les derniers jours du mercato pour se délester du salaire d’un joueur totalement inutilisé. En défense aussi, il va y avoir du mouvement. Pol Lirola, Bamo Meïté et Derek Cornelius figurent toujours sur la liste des transferts.

Harit et Maupay toujours poussés vers la sortie

Ces trois joueurs ont des intérêts, mais l’Olympique de Marseille n’a pas encore reçu d’offre jugée suffisamment satisfaisante pour les faire partir. Un dénouement heureux est toutefois espéré les concernant. Dans le domaine offensif aussi, l’OM rêve de faire le ménage. Ounahi est indésirable et son départ est imminent car un accord a été trouvé avec Gérone. Medhi Benatia et Pablo Longoria espèrent maintenant qu’Amine Harit et Neal Maupay suivront le même chemin. Problème, tous ces joueurs ont un salaire confortable à Marseille et rêvent de jouer la Ligue des Champions, même si un temps de jeu famélique leur est promis. L’opération dégraissage s’annonce donc difficile jusqu’au bout pour Marseille, qui espère au moins finaliser trois ou quatre départs pour alléger un peu sa masse salariale d’ici la fin de l’été.