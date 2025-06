OM ‍: Benatia invité à dépouiller l’OL

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La situation de l’OL, relégué en Ligue 2 par la DNCG mardi, n’a échappé à personne. Certains clubs y voient l’opportunité de réaliser de belles affaires au mercato. Cela pourrait notamment être le cas de l’OM.

En attendant le résultat de son appel, l’Olympique Lyonnais a été relégué en Ligue 2 par la DNCG, après son passage devant le gendarme financier du football français ce mardi. Une nouvelle qui a provoqué un tremblement de terre chez les supporters mais aussi chez les dirigeants des clubs de Ligue 1, qui ne s’attendaient pas à une sanction si sévère pour l’OL. John Textor se retrouve à présent dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs afin de faire entrer du cash, pour sauver la peau de son club et se maintenir en appel. Une belle opportunité pour les clubs qui s’intéressent aux joueurs lyonnais de faire baisser les prix.

T'as des trucs sympas dans cette liste, Medhi n'hésite surtout pas... 👀 pic.twitter.com/HgxYbY5IOp — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) June 24, 2025

Liverpool tente par exemple de le faire avec Malick Fofana, et les Reds ne seront sans doute pas les seuls. Insider bien informé sur l’actualité du club phocéen, Vincenzo Tommasi a notamment invité Medhi Benatia à se pencher sur la situation de plusieurs joueurs de l’effectif lyonnais. « T'as des trucs sympas dans cette liste, Medhi n'hésite surtout pas… » a-t-il publié, un brin chambreur. Son tweet n’a pas manqué de provoquer de multiples réactions chez les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels ont fait la liste des très belles opportunités à saisir au sein de l’effectif de Paulo Fonseca.

Des joueurs de l'OL contactés par l'OM ?

Sans surprise, les noms qui reviennent avec le plus d’insistance sont ceux de Malick Fofana, Georges Mikautadze et de Thiago Almada. Mais d’autres joueurs suscitent un certain intérêt chez les fans de l’OM. C’est notamment le cas de l’expérimenté Nicolas Tagliafico, en fin de contrat le 30 juin et pour qui une prolongation à Lyon semble à présent impossible, ou encore du prometteur latéral droit Saël Kumbedi. Reste maintenant à voir si Medhi Benatia, qui travaille actuellement sur le mercato de l’OM avec l’objectif de renforcer considérablement l’effectif de Roberto De Zerbi, suivra ces conseils en se mettant sur un ou deux joueurs de l’OL, qui pourraient être disponibles à prix cassé, même si on imagine mal John Textor faire des cadeaux à l’un de ses rivaux, malgré l’urgence de la situation pour les Gones.