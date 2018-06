OM : Benatia dispo pour 15ME, l'espoir renaît à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato de la Juventus Turin promet d’être mouvementé, notamment en défense. Et cela risque bien de faire les affaires de l’Olympique de Marseille. En effet, le club de la Vieille Dame souhaite recruter Diego Godin et/ou Matthijs de Ligt. Du coup, Mehdi Benatia ne sera pas retenu et selon les informations de Calcio Mercato, l’intérêt de Rudi Garcia pour le capitaine du Maroc est toujours très important. Et à en croire le média transalpin, le tarif du Turinois pourrait bien être revu à la baisse…

Effectivement, la Juventus Turin pourrait céder Mehdi Benatia contre une somme avoisinant 15ME cet été. Un chiffre important pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, mais pas insurmontable. Pour rappel, L’Equipe expliquait il y a quelques semaines que Jacques-Henri Eyraud pourrait signer un « gros chèque » si un joueur faisait l’unanimité au sein du club olympien. « J'ai encore deux ans de contrat, mais je veux savoir ce que la Juventus veut faire avec moi. À 31 ans, vous devez vous poser quelques questions… » indiquait de son côté le joueur après la défaite du Maroc contre le Portugal. Autant dire que l’espoir est plus que jamais présent pour l’OM dans le dossier Benatia.