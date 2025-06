OM ‍: Benatia détruit les rumeurs sur la vente à l’Arabie saoudite

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a remporté la Ligue des champions ce samedi soir à Munich face à l'Inter. Un événement majeur que ne voulait pas manquer le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia.

Le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des champions de son histoire face à l'Inter ce samedi soir à Munich. Et avec la manière. En effet, les joueurs de Luis Enrique ont humilié les Lombards sur le score de 5 buts à 0. Les nouveaux champions d'Europe ont plus qu'impressionné les fans et observateurs du monde entier. Medhi Benatia en faisait notamment partie, lui qui était bien présent avec ses enfants dans les travées de l'Allianz Arena de Munich. Une présence qui a d'ailleurs agacé certains supporters de l'OM, qui pensent que sa place n'était pas à un match du Paris Saint-Germain.

Benatia se lâche sur X

Tu cherches qu’à divisiez avec toutes les conneries que tu racontes tu faire rire tout le monde. Au faite la vente les saoud.. et toutes tes conneries on en est où 😂😂😂je t’ai donner assez de lumière pour aujourd’hui reprend ta vie de merde ! — MBenatia5 (@MedhiBenatia) June 1, 2025

Sur X, un internaute (Zaozas), proche des rumeurs indiquant que l'OM sera cédé à l'Arabie saoudite, a notamment invectivé le directeur sportif phocéen : « Les supporters de l'OM sont tellement devenus des groupies de la direction qu'ils leur excusent tout. Quand tu es dirigeant de l'OM c'est à temps plein car on a une image. En temps normal je ne vois pas comment il peut rester à l'OM. C'est une humiliation ». De quoi faire réagir Benatia, qui ne s'est pas du tout démonté : « Ferme la un peu toi tu racontes que des conneries depuis des années ! J’ai des enfants qui rêvent d’assister à une finale de Ligue des champions c’est quoi ton problème ? ».

De quoi faire repartir Zaozas de plus belle : « Les supporters de l'OM ont souffert de la victoire du PSG en LDC. Et il se ramène gneugneu c'est pour mon fils... tu n'as rien compris ce qu'était l'OM, normal tu portes le PSG dans ton cœur ». Passablement agacé, le dirigeant marseillais répondra une dernière fois avec en plus une pique sur l'Arabie saoudite : « Tu cherches qu’à diviser avec toutes les conneries que tu racontes tu fais rire tout le monde. Au fait la vente les saoud.. et toutes tes conneries on en est où je t’ai donné assez de lumière pour aujourd’hui reprends ta vie de merde ! ».

Voilà qui est clair...