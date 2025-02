OM ‍: Benatia a bouclé un transfert génial en 24 heures

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Face à la presse avant le déplacement de l’OM à Angers dimanche, Roberto De Zerbi a évoqué la signature d’Ismaël Bennacer en félicitant Medhi Benatia pour cette arrivée de taille dans le milieu de terrain marseillais.

Avec des joueurs tels que Rongier, Rabiot ou encore Hojbjerg, l’Olympique de Marseille était déjà armé au milieu de terrain. Que dire à présent avec la signature lors de ce mercato hivernal d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. Déjà pisté l’été dernier, l’international algérien s’est cette fois engagé en faveur de l’OM pour un prêt avec option d’achat. Une arrivée qui fait le bonheur de Roberto De Zerbi, lequel a réagi pour la première fois à cette signature ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Angers. Louant les qualités du milieu de terrain de 27 ans, Roberto De Zerbi a également profité de l’occasion pour publiquement féliciter Medhi Benatia, qui a réglé ce dossier en seulement quelques heures lors du dernier jour du mercato.

Plus déterminé que jamais 👊🏼 pic.twitter.com/sf1OQsddTp — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 6, 2025

« Ses caractéristiques sont parfaitement compatibles avec notre style de jeu. C'est un joueur absolu, il voulait vraiment venir à Marseille. On n’avait pas pu le faire l’été dernier, on en a reparlé le matin du dernier jour du mercato. Quand Medhi Benatia m'a dit qu'il y avait la possibilité de le faire, on a arrêté la musique. Gouiri est prêt et pourrait déjà être titulaire. Dedic et Bennacer sont deux joueurs intelligents qui peuvent jouer dans notre équipe, ils n'auront pas besoin de beaucoup de temps pour s'intégrer à l'équipe » a lancé Roberto De Zerbi.

L'OM a contacté Bennacer le dernier jour du mercato

Le coach italien va maintenant avoir des maux de tête pour faire ses compositions d’équipe aussi bien en défense avec Balerdi, Murillo, Cornelius, Luiz Felipe et Kondogbia et donc au milieu de terrain où la concurrence risque de faire rage. Dans un premier temps, Bennacer devrait prendre place sur le banc, le temps de s’adapter à son nouveau club mais très vite, l’Algérien qui a fait savoir lors de sa présentation à la presse qu’il était à 100% va postuler à une place dans le onze de départ, menaçant directement Rongier, Rabiot ou Hojbjerg.