OM : Batshuayi ferme la porte à Marseille

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant pour cet été, l’Olympique de Marseille envisage le retour de Michy Batshuayi. Mais le Belge n’est apparemment pas intéressé.

Seulement titularisé à cinq reprises toutes compétitions confondues, Michy Batshuayi (26 ans) vit une saison compliquée à Chelsea. La situation était encore acceptable en début d’exercice, lorsqu’il était l’attaquant numéro 2 du manager Frank Lampard. Mais depuis la blessure du titulaire Tammy Abraham, on s’aperçoit que le Français Olivier Giroud l’a dépassé dans la hiérarchie. Autant dire que le Belge pourrait disparaître de la circulation après le retour de l’Anglais. Du coup, la presse anglaise évoque un départ quasi inévitable cet été. Ces dernières semaines, on a notamment parlé d’un possible retour à l’Olympique de Marseille, en quête d’un buteur de haut niveau en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

Une piste assez improbable compte tenu des soucis financiers du club phocéen. Et de toute façon, Batshuayi a déjà une destination plus crédible en tête. En effet, The Express affirme que Crystal Palace, qui avait obtenu son prêt pour cinq mois en janvier 2019, va revenir à la charge pour son transfert définitif. Les Eagles ont déjà tenté leur chance cet hiver mais les 51 M€ réclamés par Chelsea les auraient refroidis. Nul doute que le montant demandé sera largement inférieur pendant le prochain mercato, étant donné que l’ancien Marseillais, qui souhaite rester à Londres, se retrouvera à un an de la fin de son contrat.