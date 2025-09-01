OM ‍: Bamo Meïté rejoint Lorient en prêt (off)

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Comme pressenti, Bamo Meïté quitte l'OM et rejoint le FC Lorient. Les Merlus ont signé le défenseur phocéen en prêt, assorti d'une option d'achat.

𝓑𝓪𝓶𝓸 𝓜𝓮ï𝓽é prêté une saison, avec option d'achat, chez les Merlus 🐟



Bon retour dans la ville aux 6 ports, Bamo 😉 ! pic.twitter.com/Epq5dIi6ch — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 1, 2025

Le désormais ancien joueur de l'Olympique de Marseille a notamment indiqué concernant son retour à Lorient : « Je suis très heureux de m’engager cette saison avec les Merlus. Je vais retrouver un club que je connais parfaitement ainsi que des joueurs avec qui j’ai déjà évolués par le passé, notamment Montassar en défense centrale. Je suis déterminé à m’imposer dans cet effectif et à aider le club à décrocher le maintien en fin de saison. C’est un très beau challenge qui s’offre à moi et je remercie les dirigeants pour leur confiance ».