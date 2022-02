OM : Bamba Dieng va envoyer Bakambu et Milik à la casse

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Un champion d'Afrique fait son retour à Marseille ce week-end. Bamba Dieng revient plein de confiance après une CAN réussie avec le Sénégal. Révélation de la saison, l'attaquant de 21 ans pourrait même devenir l'attaquant titulaire de l'OM pour un consultant.

Depuis août dernier, un joueur vit un véritable conte de fées à l'OM. Bamba Dieng était déjà apparu avec les Olympiens à partir de février dernier marquant son premier but en coupe de France à Auxerre. Mais, cette saison, il a véritablement explosé aux yeux de tous avec quatre buts à Marseille pour sa première saison complète sous les couleurs de l'OM. Il a ainsi pu goûter à la sélection nationale sénégalaise à partir de septembre dernier, figurant dans le groupe des Lions de la Teranga pour la dernière coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Une compétition réussie par le jeune homme vainqueur avec son pays, lui qui a marqué un but en cinq apparitions dans cette CAN.

Dieng est plus fort que Milik et Bakambu, il doit jouer

C'est avec le statut de champion d'Afrique que Bamba Dieng est revenu à Marseille cette semaine. Au-delà même du titre, c'est un jeune homme plus mature et expérimenté que l'OM récupère en Ligue 1. L'attaquant aux 14 matches en championnat dont sept titularisations pourra t-il en profiter pour se mêler aux débats sur le neuf aligné dans l'attaque de l'OM ? Oui, selon Samuel Lobé. L'ancien attaquant, qui exerce maintenant comme consultant pour Canal+ Afrique, estime même qu'il surpasse déjà Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu.

🗣 « S’il marque, on rentre dans l’histoire »

Tout juste auréolés du titre de champions d’Afrique, 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 et 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 se livrent sur leur #CAN2021 avec le Sénégal ! 🏆🇸🇳

🎥👉 https://t.co/ozZGHs4FgI pic.twitter.com/xon49M5J8a — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 12, 2022

« Celui qui règle tout le monde et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng ! Il est plus fort que Milik et Bakambu. Je l’ai vu, c’est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gamin a toutes les qualités. Il a tout ! J’avais vu à l’OM et je l'ai encore vu à la CAN. On met Milik ou Dieng. Mais de Bakambu, Milik ou lui, c’est le plus fort ! J’espère qu’on lui donnera la place qu’il mérite à l’OM. Mais j’en doute, parce que comme il est Africain, on dira qu’il n’est pas vraiment prêt... », a t-il indiqué. Reste maintenant à convaincre Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, et pourquoi pas ce dimanche à Metz. Quand on sait que l'Argentin a parfois du mal à aligner Milik dans le onze de base, tous les espoirs sont permis pour Bamba Dieng.