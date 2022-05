OM : Bamba Dieng poussé vers la sortie par Longoria ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a fait du recrutement de Mohamed Ali Cho l’une de ses priorités à l’OM. Un renfort qui pourrait pousser Bamba Dieng vers la sortie.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a pu compter sur un effectif suffisamment riche en attaque pour combler les méformes et les défaillances de certains joueurs. En effet, Jorge Sampaoli a pu compter sur Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Cédric Bakambu, Amine Harit ou encore Bamba Dieng dans le secteur offensif. L’international sénégalais, auteur d’un but et d’une passe décisive à Lorient dimanche après-midi (0-3) est en pleine progression et s’impose naturellement comme l’un des chouchous des supporters de l’OM. Mais à en croire Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club de Marseille, un départ de Bamba Dieng lors du prochain mercato estival n’est pas à exclure. Et pour cause, le potentiel recrutement de Mohamed Ali Cho en provenance d’Angers aurait sans doute pour conséquence la vente de Bamba Dieng.

Ali Cho vers l'OM, Bamba Dieng sur le départ ?

Un départ de l’international sénégalais, dont la cote est très élevée en Premier League, avait déjà été évoquée lors du mercato hivernal. Mais à ce moment de la saison, Bamba Dieng avait estimé que la meilleure option pour lui était de rester à l’OM. « Cho a un profil intéressant. C’est cher mais dans le football moderne, si tu veux faire des plus-values, il faut tenter. Il a un profil où tu peux imaginer que s’il progresse, ça peut devenir intéressant, à son jeune âge, j’ai vu un match en début de saison où il a bougé des défenseurs de 30 ans, il courrait dans tous les sens, techniquement c’était ultra propre. Après tu as Bamba Dieng… ça veut dire que tu vas le vendre, c’est le même genre de profil » a analysé le journaliste marseillais, pour qui un départ de Bamba Dieng ne serait pas surprenant. Dans une situation financière toujours tendue, Marseille pourrait espérer un chèque entre 15 et 20 millions d’euros pour Bamba Dieng. Une somme non négligeable au vu de la faible expérience du Sénégalais en Ligue 1.