OM : Bamba Dieng part et fait un bras d'honneur à Longoria

Par Claude Dautel

Après son vrai faux départ de l'Olympique de Marseille lors du mercato estival, Bamba Dieng devrait finalement partir avant la fin du mois de janvier. Mais encore une fois sans y mettre les formes.

La semaine passée, dans la foulée de la qualification marseillaise en Coupe de France contre Rennes, Igor Tudor n’avait pas masqué son agacement suite à l’entrée en jeu de Bamba Dieng, dont il attendait plus. Mais l’entraîneur de l’OM n’aura probablement plus à se prendre la tête avec son jeune attaquant, puisque sauf nouveau retournement de situation, ce dernier devrait s’engager avec Lorient dans les prochains jours. Avec Bamba Dieng, il faut évidemment prendre des pincettes, puisqu’on se souvient que l’été dernier il avait failli signer à Leeds, puis à Nice, avant que finalement le club azuréen le renvoie à Marseille sans lui proposer de contrat. Cette fois encore, les choses paraissent bien engagées, même si l’on ne sait pas si cela sera dans le cadre d’un échange contre Terem Moffi. Car si Pablo Longoria a fait le déplacement jusqu’à Lorient pour étudier la venue de l’attaquant nigérian, rien n’est fait loin de là même, car Moffi préfère lui signer à Nice.

Bamba Dieng force son départ de Marseille

📸 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 🇸🇳 pic.twitter.com/NecdVwPRMI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 7, 2021

Mais là encore, Bamba Dieng n’en fait qu’à sa tête, puisque sans même attendre le feu vert de ses dirigeants, il a pris la direction de la Bretagne. Selon L’Equipe, sans avoir l’accord de Pablo Longoria, Dieng a pris l’avion pour Lorient mardi soir afin de forcer la main du président marseillais dans une opération estimée à 5 millions d’euros. L’international sénégalais de 22 ans ne veut pas que son avenir soir lié à celui de Terem Moffi, et son désir de quitter l’Olympique de Marseille semble avéré. Lorient tient désormais la corde dans la mesure où l’intérêt d’Everton pour Bamba Dieng était surtout lié à Frank Lampard, limogé lundi soir après une nouvelle défaite des Toffees. Mais en choisissant de jouer sa carte en solo, Dieng franchit une nouvelle fois la ligne rouge avec l'OM où il a encore un an et demi de contrat.