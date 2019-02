OM : Balotelli un ange ? Rudi Garcia se méfie quand même

Dans : OM, Ligue 1.

Un mois après sa signature, Mario Balotelli s’est déjà mis tout le monde dans la poche à l’Olympique de Marseille.

A commencer par ses coéquipiers, séduits par son apport sur le terrain et ses trois buts inscrits en quatre matchs. Mais aussi par sa personnalité dans le vestiaire. Un scénario assez inattendu pour ceux qui craignaient des étincelles à cause du caractère de l’Italien. Le coach Patrick Vieira pourra témoigner, son ancien attaquant n’est pas facile à gérer au quotidien. D’où la méfiance de son homologue marseillais Rudi Garcia.

« Je ne pense pas que Balotelli ait 90 minutes dans les jambes. Il n’aurait pas dû jouer le match entier contre Reims. Ça accélère un peu son retour. L’objectif, c’est aussi de ne pas le blesser. Petit à petit, il continue à gagner des minutes où il sera utile sur le terrain. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur de cette qualité, il est facile à vivre et apprécié de ses coéquipiers. Je lui ai dit et il le sait, je reste vigilant », a prévenu l’entraîneur de l’OM, qui s’attend à des moments plus difficiles avec sa recrue.