OM : Balotelli prêt à lâcher l'OM après une décision gentille avec Parme ?

Dans : OM, Serie A.

Jusqu'à ce lundi, l'accession de Parme en Serie A était très menacée, puisque le club italien était accusé d'avoir truqué des matches la saison passée en Serie B. Mais finalement, l'autorité sportive transalpine a été relativement clémente avec Parme, puisque la formation d'Emilie-Romagne pourra jouer dans l'élite du foot italien, avec quand même cinq points en moins dès le début du championnat. Et cette décision de permettre à Parme de jouer en Serie A ne fait peut-être pas les affaires de l'Olympique de Marseille.

En effet, Mario Balotelli et Mino Raiola ont longtemps attendu une offre du club italien, qui avait fait de l'attaquant de Nice une de ses priorités avant l'annonce d'une possible sanction. Cette histoire étant désormais réglée, Parme semble en mesure de revenir à la charge avec cette fois la certitude d'évoluer au plus haut niveau, ce que Super Mario et son agent attendaient. Car selon plusieurs sources italiennes, Jiang Lizhang le richissime propriétaire chinois de Parma Calcio est vraiment prêt à offrir un salaire colossal à Mario Balotelli, tout en payant sans trop chipoter le prix demandé par l'OGC Nice pour son joueur, à savoir 10ME. De quoi évidemment inquiéter les dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels ne feront pas n'importe quoi malgré leur désir de voir Mario Balotelli rejoindre l'effectif phocéen lors de ce mercato.