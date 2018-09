OM : Balotelli prend cher et élimine cette destination au mercato

Dans : OM, OGCN, Mercato.

Persuadé de quitter l’OGC Nice cet été, Mario Balotelli s’est clairement laissé aller pendant les vacances.

L’attaquant italien est revenu avec quelques kilos en trop qui gâchent son début de saison. Et l’on ne parle pas seulement du contexte niçois. Convoqué par Roberto Mancini, « Super Mario » a totalement raté son match contre la Pologne (1-1) vendredi dernier. Sa prestation a totalement éclipsé le reste aux yeux des médias et des supporters. Autant dire que Balotelli n’a toujours pas la cote dans son pays natal. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Niçois exclut un retour en Serie A.

« Cela fait plaisir de lire les commentaires des gens et de voir combien de personnes me détestent en Italie ! Quand les choses iront mieux, j'espère qu'elles continueront à me haïr et à ne pas me soutenir pour rester cohérents, a publié Balotelli sur Instagram. J'avais une bonne raison de ne pas revenir en Serie A, je pense que c'est clair maintenant. » Peut-être une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille que l’on dit prêt à revenir à la charge cet hiver.