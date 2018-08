OM : Balotelli pour 5ME, l'OM proche d'avoir son grand attaquant !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Mario Balotelli n'a pas fait le déplacement jusqu'à Caen samedi avec Nice, et c'est une évidence Patrick Vieira ne compte plus sur l'attaquant italien au moment de composer son groupe. S'il s'entraîne toujours dans les installations du Gym, Mario Balotelli s'apprête cependant à rejoindre l'Olympique de Marseille si l'on en croit Premium Sport. Le média italien affirme en effet que toutes les pistes italiennes étant désormais refermées, fin du mercato oblige, et que celle menant à Dortmund semblant illusoire, Mino Raiola et Mario Balotelli auraient finalement convenu que signer à l'OM était le bon choix.

Mais il restait tout de même à convaincre l'OGC Nice d'être un peu plus raisonnable sur le plan tarifaire. A priori, alors que le club azuréen réclamait 10ME au début des négociations, l'affaire devrait se faire autour de 5ME. Une copie presque conforme de ce qu'a vécu dans l'autre sens l'Olympique de Marseille lorsqu'il a fallu transférer Rémy Cabella à l'ASSE. L'OM attend désormais que tout cela se mette en musique, mais à moins de deux semaines de la fin du marché des transferts en France la venue de Mario Balotello à Marseille ne fait quasiment plus aucun doute.