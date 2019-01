OM : Balotelli, mercato... Eyraud joue avec le feu, la preuve

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM a fait du recrutement d’un avant-centre sa priorité absolue sur le marché des transferts.

Et ce manque a été identifié il y a déjà un moment par les décideurs phocéens. Pourtant, ceux-ci ne semblent explorer qu’une seule piste, celle menant à Mario Balotelli. Les négociations avanceraient d’ailleurs dans le bon sens entre l’international italien et Jacques-Henri Eyraud. Mais pour l’heure, il est évidemment impossible d’affirmer avec certitude que le buteur de l’OGC Nice va s’engager avec Marseille avant le 31 janvier.

L’état-major de l’OM sait que tout est possible, aussi bien avec les dirigeants azuréens qu’avec Mino Raiola. Pourtant, ils prennent le risque de tout miser sur le dossier Balotelli. En effet, TF1 affirme ce dimanche que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne travaillent que sur le recrutement du charismatique buteur de 27 ans, puisque la possibilité de recruter un autre attaquant a été écartée. Une drôle d’information qui démonte ainsi la rumeur Antonio Sanabria, joueur qui aurait fait l’objet d’une offre marseillaise selon la presse espagnole. Reste désormais à savoir si cette énorme prise de risque paiera pour l’OM. Si non, les supporters ne devraient pas rater les décideurs olympiens…