OM : Balotelli et le mercato, c'est le grand mystère !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance de l’OGC Nice en janvier dernier, Mario Balotelli s’est montré efficace à l’Olympique de Marseille.

En effet, l’international italien est parvenu à inscrire 8 buts dans une équipe très irrégulière. Cela pourrait donner envie à Marseille de prolonger l’aventure avec Super Mario, alors que ce dernier est désormais libre, mais ses exigences financières ont de quoi effrayer Jacques-Henri Eyraud, et sonner la fin de l’aventure commune entre Balotelli et Marseille. Du côté de l’attaquant de 28 ans, on n’est pas pressé de parler mercato.

« Où vais-je jouer l'année prochaine ? Je n'ai encore rien décidé et je n'ai même pas parlé de l'avenir avec mon avocat. Je veux d'abord un peu de vacances. Jouer à Parme ? Ce serait un honneur » a confié dans les colonnes du Corriere dello Sport Mario Balotelli, visiblement bien plus préoccupé par l’organisation de ses vacances que par son avenir sportif. Des vacances, l’Italien en aura des longues en cas de signature en Ligue 1 puisque pour rappel, il sera suspendu pour les 4 premières journées de championnat suite à son carton rouge récolté face à Montpellier. Du côté des fans de l’OM, on espère en majorité que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta seront raisonnables et en ne réactivant pas la piste menant à l’ancien Niçois.