OM : Balotelli en Italie, la bonne idée qui pourrait agacer l'OM

Dans : OM, Mercato, Serie A.

L'avenir de Mario Balotelli semble se profiler du côté de l'Olympique de Marseille, du moins si l'on en croit les différentes rumeurs qui circulent depuis des semaines sur l'attaquant italien toujours son contrat avec l'OGC Nice. Mais pour l'instant cela n'a pas avancé alors que certains affirmaient que le passage positif de l'OM devant la DNCG allait débloquer la situation. De son côté, Mino Raiola se frotte forcément les mains, ces bruits sur la situation de Mario Balotelli faisant monter les prix...et sa prime. Alors en prenant connaissance ce dimanche des propos de Cristian Brocchi, l'ancien milieu de terrain et également ex-entraîneur du Milan AC, l'agent de Super Mario ne peut que se réjouir.

« Ayant récemment eu sous mes ordres Mario Balotelli à Milan, je peux dire calmement que je le verrais très bien à la Lazio. Au cours des deux mois et demi passés à Milanello, il m'a montré qu’il était un grand professionnel, mais il a également démontré ses qualités. Je lui ai fait confiance et c'est la seule chose importante dont il a besoin. Si j’étais à la place de Simone Inzaghi, je le prendrai dans mon équipe, ce ne serait pas un problème pour Inzaghi de le gérer avec Immobile. Cette association bénéficierait à Ciro, non seulement avec le club mais aussi avec la sélection », a confié le double vainqueur de la Ligue des champions, qui a fini sa carrière à la Lazio et pense que la venue de Mario Balotelli pourrait être une énorme affaire pour la formation romaine.