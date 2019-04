OM : Balotelli contre Bordeaux, l'invraisemblable choix de Super Mario

Dans : OM, Ligue 1.

Entré à la 69e minute, à la place de Dimitri Payet, vendredi soir contre Bordeaux, Mario Balotelli devait ramener l'OM dans le match, mais le but De Préville deux minutes plus tard a tué les espoirs phocéens. Apparu très nerveux, en témoigne l'altercation avec Pablo, l'attaquant italien avait été laissé sur le banc...à sa demande. En effet, si Rudi Garcia souhaitait le titulariser contre les Girondins de Bordeaux, Mario Balotelli, très légèrement touché à la cuisse la veille, a fait savoir à son entraîneur qu'il ne voulait pas débuter et préférait entrer plus tard dans la rencontre.

Une demande qui, selon L'Equipe, a étonné Rudi Garcia, lequel s'est cependant plié à l'exigence de Super Mario. Et visiblement le buteur transalpin n'a ressenti aucune douleur durant ses 20 minutes de présence sur la pelouse bordelaise. Reste qu'en prenant un jaune en s'en prenant au quatrième arbitre suite à l'altercation avec Pablo, laquelle pourrait lui valoir une sanction plus lourde, Mario Balotelli sait qu'il sera suspendu pour la rencontre face à Guingamp. Une double peine qui va évidemment donner des maux de tête du côté de l'Olympique de Marseille où le coach phocéen a toujours vanté les qualités et l'état d'esprit de Mario Balotelli depuis qu'il a rejoint l'OM au mercato d'hiver.