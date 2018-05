OM : Balotelli à Marseille ? Nice donne une tendance claire

Dans : OM, OGCN, Mercato.

Après deux saisons passées à l’OGC Nice, Mario Balotelli va sûrement partir cet été. Reste à savoir où atterrira l’attaquant de 27 ans.

A l’Olympique de Marseille ? C’est en tout cas le souhait de Rudi Garcia. L’entraîneur olympien réclamerait la signature de l’Italien à ses dirigeants. Il faut dire que ses buteurs Valère Germain et Kostas Mitroglou n’ont pas répondu aux attentes, contrairement à l’Aiglon auteur de 18 buts en Ligue 1 cette saison. Mais la tâche s’annonce difficile pour le club phocéen. Tout d’abord en raison de l’aspect financier. De plus, Balotelli a une préférence pour la Serie A, ce que confirme son président Jean-Pierre Rivère.

« Mario Balotelli a un contrat, il n'est pas libre, il lui reste un an avec Nice, a rappelé le dirigeant niçois à l’AFP. Mais nous avons des accords particuliers, parce que quand on est Nice, on est obligé d'avoir des contrats de ce type-là pour certains joueurs. Si quelqu'un veut venir prendre Mario, on discutera. L'Italie l'attire, je crois. L'année dernière il devait déjà partir, mais il m'avait dit : "Je suis bien à Nice". Mais après la saison qu'il a faite, il peut aspirer à quelque chose de différent, et je serais ravi pour lui si ça marche très bien ailleurs. » L’ancien joueur de Liverpool serait convoité par Naples et la Roma.