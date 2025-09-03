OM ‍: Balerdi vendu en juin 2026, c’est tranché

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Convoité durant le mercato, Leonardo Balerdi est finalement resté à l’OM, où son début de saison est difficile. Très critiqué, l’Argentin vit sans doute sa dernière année sous les couleurs marseillaises.

Leonardo Balerdi reste sur deux excellentes saisons avec l’Olympique de Marseille, qui en a fait son capitaine et qui a refusé de s’en séparer lors du mercato estival. Les intérêts n’ont pourtant pas manqué pour l’international argentin, ciblé par l’Atlético de Madrid et surtout la Juventus Turin. Le club bianconeri a négocié une bonne partie de l’été avec l’OM pour s’offrir le défenseur de 26 ans… sans finalement que la porte s’ouvre. Leonardo Balerdi et les dirigeants olympiens ont rapidement fait comprendre à la Juventus qu’un départ cet été n’était pas dans les tuyaux.

En juin 2026 en revanche, la situation sera différente. L’ancien joueur du Borussia Dortmund n’aura plus que deux ans de contrat et l’OM a déjà anticipé le départ de son capitaine en recrutant Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd à son poste. Le départ du capitaine argentin de Marseille l’été prochain est donc fort probable selon le compte spécialisé La Tribune OM.

L'OM va ouvrir la porte à Balerdi l'été prochain

« Il n'y a pas eu d'offres suffisamment intéressantes pour le joueur (cet été). Par contre un intérêt de la Juventus tout comme l'Atletico de Madrid pour Balerdi oui. RDV l'été prochain » a publié sur X le compte spécialisé dans l’actualité marseillaise, pour qui les négociations risquent d’être plus ouvertes à un départ de Leonardo Balerdi la saison prochaine. La question est de savoir si sa valeur marchande va augmenter ou baisser durant l’exercice 2025-2026. Estimé à environ 40 millions d’euros par les dirigeants de l’OM cet été, l’Argentin peut exploser avec la Ligue des Champions en vitrine de luxe ou au contraire être relégué sur le banc en raison de la forte concurrence de Medina, Aguerd ou Pavard. Réponses à toutes ces questions dans dix mois.