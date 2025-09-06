OM ‍: Balerdi en danger, un grand d’Europe débarque

Dans : OM.

Critiqué pour son début de saison, Leonardo Balerdi se retrouve sous pression. Le défenseur central et capitaine de l’Olympique de Marseille a vu venir de la concurrence en fin de mercato. Sa situation n’a pas échappé à la Juventus Turin qui envisage de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Ça se complique pour Leonardo Balerdi. Considéré comme un élément indispensable et intransférable cet été, le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’a pas assumé son statut en début de saison. L’Argentin, impliqué dans l’exclusion de son coéquipier CJ Egan-Riley à Lyon (défaite 1-0) dimanche dernier, est à nouveau retombé dans ses travers. Alors une fois de plus, le capitaine marseillais n’est pas épargné par les critiques.

« C'est exactement la définition du faux bon joueur, lâchait Christophe Dugarry sur RMC cette semaine. Il est plutôt élégant quand il joue et adroit techniquement. Mais match après match, il y a des boulettes. (…) Quand je vois des attitudes de Balerdi aujourd'hui, ça me pique les yeux. Il ne fait jamais trois bons matchs d'affilée. Il faut que l'OM essaie au moins une fois sans Balerdi. » L’entraîneur Roberto De Zerbi en a désormais la possibilité. En fin de mercato, l’Olympique de Marseille a recruté Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, deux concurrents susceptibles de le pousser sur le banc des remplaçants.

La Juve à l'affût

Sa situation n’a apparemment pas échappé à la Juventus Turin qui, selon Calcio Mercato, pense à Leonardo Balerdi pour le prochain mercato hivernal. On peut imaginer que le coach turinois Igor Tudor, passé par le banc olympien, apprécie toujours autant les qualités de l’international argentin. Reste à savoir comment le cadre marseillais réagira dans ce contexte. Cette semaine, La Provence affirmait que l’ancien joueur du Borussia Dortmund gardait la confiance de ses dirigeants. Mais à l’Olympique de Marseille, les statuts peuvent vite changer.