OM ‍: Balerdi d'accord pour signer à la Juventus

Après avoir fait signer Jonathan David, la Juventus se focalise désormais sur le dossier Leonardo Balerdi. Le joueur de l'Olympique de Marseille n'est pas opposé à un départ vers l'Italie.

Tandis que l'OM s'intéresse de très près à Timothy Weah, l'attaquant de la Juve, le club turinois est déterminé à faire signer le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille, dont Igor Tudor a fait une de ses priorités lors de ce mercato. Jusqu'à aujourd'hui, le dossier semblait être totalement bloqué, les dirigeants marseillais et le joueur étant, à priori, totalement opposés à une offre. Cependant, la situation a évolué ces dernières heures, révèle Giovanni Albanese, journaliste italien qui suit l'actualité de la Juventus pour la Gazzetta dello Sport et Sportitalia. En effet, Leonardo Balerdi ne serait plus totalement opposé à l'idée de quitter le club phocéen pour rejoindre la Juventus, et il l'aurait fait savoir à Pablo Longoria et Medhi Benatia. Au point même que des discussions entre les dirigeants des deux clubs auraient débuté.

