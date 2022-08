OM : Bakambu, une belle porte de sortie qui ravit Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Cédric Bakambu voit son avenir à l'OM de plus en plus bouché. Le Congolais a quelques propositions intéressantes en cette fin de mercato.

L'OM se montre très actif en cette fin de mercato. Les Phocéens veulent notamment voir du renfort offensif débarquer. Le chantier en attaque est encore loin d'avoir été réglé. Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Cengiz Under, Cédric Bakambu, ils sont tous annoncés sur le départ. Le Congolais, arrivé en janvier 2022 à l'OM, n'est déjà plus désiré par sa direction, qui l'invite à se trouver un nouveau club. Si son nom a récemment été évoqué en Turquie, Bakambu pourrait aussi retrouver l'Espagne. C'est en tout cas ce que nous apprend ces dernières heures le média Faro de Vigo.

Bakambu de retour en Liga ?

🚨 Le Celta Vigo pousse pour recruter Cédric Bakambu. 🇨🇩



(@Farodevigo) pic.twitter.com/zSWsqqHp1K — BeFootball (@_BeFootball) August 24, 2022

Selon le média espagnol, le Celta Vigo est en effet chaud à l'idée de recruter Cédric Bakambu. Le joueur de 31 ans n'est en revanche pas encore convaincu à l'idée de quitter la France pour des raisons familiales. Mais le coach du club espagnol, Eduardo Coudet, a contacté Bakambu à plusieurs reprises pour lui vanter le projet du Celta. La porte n'est pas totalement fermée et l'ancien joueur de Villarreal demande encore un peu de temps de réflexion avant de prendre sa décision. La Liga est un championnat qu'il connait bien et dans lequel il a connu de beaux succès sous les couleurs de Villarreal, avec qui il a évolué durant trois saisons entre 2015 et 2018. Le bouleversement de l'attaque de l'OM qui a actuellement lieu pourrait aussi permettre à Bakambu d'avoir plus de temps de jeu. Mais la situation du Congolais est encore floue. Sous contrat avec Marseille jusqu'en 2024, l'ancien de Sochaux est estimé à 8 millions d'euros. Une somme dont les Phocéens ont besoin, même si un départ en prêt parait plus probable. D'ici au 1er septembre, date officielle de la clôture du marché des transferts, l'OM compte encore surprendre. Et pas mal de joueurs sont susceptibles de voguer vers d'autres horizons.