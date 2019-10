OM : AVB change enfin de discours, il a honte

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille continue d'enchainer les mauvais résultats, après sa défaite 2-1 en Coupe de la Ligue face à Monaco. André Villas-Boas ne rigole plus.

Plutôt favorablement apprécié depuis son arrivée à Marseille malgré une situation peu enviable et des moyens limités, André Villas-Boas a perdu beaucoup de crédit avant, pendant et après la déroute face au PSG de dimanche dernier. Et ce n’est pas le résultat et surtout la manière de l’élimination à Monaco qui va sauver les apparences. Car malgré une réduction du score en fin de rencontre et un tout petit espoir entretenu d’aller chercher une qualification, le comportement et le rendement des joueurs a clairement de quoi agacer l’entraineur portugais, qui a haussé le ton après la rencontre.

« C’est vrai que la première période a été honteuse, ce n’est pas possible de faire ce qu’on a fait. Il n’y a rien eu, pas seulement sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan de l’intensité, de l’agressivité. Le problème n’est pas physique. On doit faire plus d’efforts individuels. Contre Paris, on peut accepter la défaite vu la différence des effectifs. Mais pas celle-là. On sort d’une coupe que je voulais gagner, et les joueurs aussi. C’est un peu honteux pour nous. Les supporters ont été là pour nous pendant 90 minutes, ils nous ont soutenu, maintenant, il faut leur rendre », a souligné l’entraineur de l’OM, pour qui il est l’heure de se réveiller, et notamment avec l’enchainement des matchs face à Lille et Lyon, sous peine de voir cette première partie de saison déjà virer au cauchemar.