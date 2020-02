OM : AVB applaudi, Gerets lui donne rendez-vous au Classique

Dans : OM.

Encensé pour son travail à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a des points communs avec Eric Gerets. Une comparaison flatteuse pour le Belge.

Si l’entraîneur André Villas-Boas fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille, ce n’est pas seulement pour ses résultats. Bien sûr, la deuxième place actuellement occupée en Ligue 1 lui offre un énorme crédit. Mais le technicien plaît également aux supporters et aux médias pour sa proximité avec ses joueurs. C’est pourquoi le Portugais rappelle l’ancien coach olympien Eric Gerets, fier de cette comparaison.

« Je suis flatté d'entendre ça, car cela prouve que l'on ne m'a pas oublié, a réagi le Belge contacté par Le Phocéen. Je pense que l'on dit ça pour la relation qu'il entretient avec ses joueurs et qui est un peu similaire avec celle que j'avais avec mon groupe à l'époque. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais ce serait intéressant d'en parler avec lui autour d'une tasse de café. J'espère qu'il y aura la possibilité de le faire lorsque je viendrai à Marseille pour assister à OM-PSG (le 22 mars). » Peut-être l’occasion pour eux d’évoquer leur sincérité face à la presse.

La transparence d’AVB et Gerets

« Je ne sais pas, je n'avais pas de méthode particulière, a confié Gerets. Comme lorsque j'étais joueur, je n'avais pas de problèmes pour dire ce que je pensais, pour donner mes impressions. Il n'y a pas de technique, je pense que tu as ça en toi ou que tu ne l'as pas. Heureusement pour moi, je l'avais, même si cela peut parfois jouer des tours d'être trop direct. Mais je préférais fonctionner comme ça, et je constate que Villas-Boas aussi et que ça plaît à Marseille. » A croire que le public du Vélodrome a des critères bien précis.