OM : AVB adore ce joueur... il va l'envoyer en prêt

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Durant les matchs amicaux, André Villas-Boas avait eu un véritable coup de foudre pour Florian Chabrolle.

Jeune milieu de terrain de 21 ans ayant signé professionnel en mai 2018, le natif de Montmorency avait accumulé les minutes en pré-saison, en glanant notamment une place de titulaire pour le match de prestige au Stade Vélodrome face à Naples. Alors que tout laissant à penser que Florian Chabrolle intégrerait totalement la rotation des milieux de terrain, le constat est bien différent à ce jour.

En effet, le Français, barré par la concurrence de Rongier, Lopez, Strootman ou Sanson, n’était même pas dans le groupe olympien contre Strasbourg et Paris. A contre-cœur, André Villas-Boas envisage donc un départ en prêt pour son chouchou au mois de janvier. « Oui il a disparu des radars, c'est dommage, car ce n'est pas une perte de performance, c'est qu'avec Kevin (Strootman), Max (Lopez), Valentin (Rongier) et Morgan (Sanson), c'est difficile de trouver une place pour lui. On verra en janvier si c'est mieux qu'il parte en prêt pour avoir du temps de jeu » a indiqué André Villas-Boas, qui n’est pas réticent à lancer des jeunes puisqu’il a récemment fait jouer Lucas Perrin, Isaac Lihadji ou encore Marley Aké. Mais qui estime que la concurrence est trop forte dans le cœur du jeu pour Florian Chabrolle à Marseille…