OM ‍: Aucune offre de Marseille pour Zhegrova ‍!

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille semble vouloir recruter Edon Zhegrova lors de cette fin de mercato, et le joueur a déjà donné son accord à Medhi Benatia. Sauf que pour l'instant l'OM n'a pas avancé la moindre proposition financière à Lille.

Le mercato d'été ferme ses portes dans un peu plus de 48 heures, et la pression augmente de plus en plus sur les clubs. Vendredi, le dossier Zhegrova a agité la planète Marseille, Olivier Létang, qui s'entend particulièrement bien avec Pablo Longoria, ayant mis un gros coup de pression sur l'OM en s'étonnant que le club phocéen puisse trouver un accord avec l'attaquant kosovar avant même d'avoir demandé l'autorisation au LOSC. Il s'agit bien évidemment d'un petit jeu d'infox, mais à en croire L'Equipe, le dossier n'est pas du tout aussi avancé qu'on pourrait le croire alors que le temps presse pour Lille, Marseille et Edon Zhegrova. Mathieu Grégoire révèle en effet ce samedi qu'à cet instant du mercato, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas envoyé d'offre au LOSC pour son international.

L'OM joue avec les nerfs de Lille

Zhegrova va à l'OM, il attend que Lille soit honnête https://t.co/UXrKP0SqH0 — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2025

Bien sûr, tout peut aller très vite dans ce dossier, car Lille n'a pas d'intérêt à conserver un joueur qui sera libre dans un an. Cependant, le LOSC exige tout de même au moins 15 millions d'euros pour Edon Zhegrova, et pour l'instant seule la Juventus est venue aux renseignements et a fait une offre trop basse pour s'offrir le joueur kosovar. Le quotidien sportif affirme qu'Olivier Létang avait adressé un mail à Pablo Longoria dès le début du mercato afin de lui demander de ne pas attendre la dernière minute pour négocier la venue de Zhegrova. Mais visiblement le patron de l'Olympique de Marseille n'en a que faire. Sauf si finalement l'OM attend six mois de plus que Zhegrova puisse choisir librement sa future destination. Et c'est un scénario qui n'est pas du tout à écarter, confirme le journaliste qui suit Marseille au quotidien. L'intox est à son comble entre les dirigeants des deux clubs, cela fait aussi partie des charmes des fins de mercato.