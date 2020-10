OM : Aucun joker, Marseille a rendez-vous au mercato d'hiver

Dans : OM.

Les jours passent et l'hypothèse de voir un joker débarquer à l'Olympique de Marseille s'amenuise. Au point même que Pablo Longoria aurait tourné la page.

L’Olympique de Marseille s’est démené jusqu’aux dernières heures du mercato estival afin d’essayer de recruter un dernier renfort, mais l’échec des négociations avec Genk concernant Joakim Maehle a laissé un goût amer. Au final, André Villas-Boas n’a pas recruté un latéral droit et encore moins un numéro 9, et si l’entraîneur portugais de l’OM s’est dit satisfait des joueurs recrutés par son club, il ne s’est pas éternisé sur ces deux absences majeures dans son effectif. Mais, la possibilité de recruter un joker en Ligue 1 était toujours offerte au club phocéen, et plusieurs noms ont circulé depuis lundi minuit, mais pour l’instant sans que cela se concrétise réellement.

Mais ce dimanche, La Provence affirme que si du côté de Pablo Longoria on ne ferme pas la porte à un dernier coup sur le marché des transferts, on se tourne plutôt vers le mercato d’hiver pour compléter éventuellement le groupe d’André Villas-Boas. « Bouna Sarr parti, Hiroki Sakai est désormais le seul latéral droit de métier de l’effectif. L’OM a la possibilité d’enrôler un joker évoluant en France. Pablo Longoria n’exclut pas cette option, mais la marge de manœuvre est restreinte et les possibilités bien maigres. L’Espagnol peut aussi attendre le marché hivernal pour relancer le dossier Maehle », explique Alexandre Jacquin. reste que Pablo Longoria, à l'image d'un Leonardo, semble travailler très discrètement et sans réellement laisser fuiter ses pistes. Un changement de stratégie devenu nécessaire dans un milieu où les clubs s'épient et ne se font aucun cadeau au mercato.