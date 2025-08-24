OM ‍: Aubameyang prévient De Zerbi

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille a fait le travail lors de cette deuxième journée de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne a retrouvé le goût de la victoire face au Paris FC (5-2). L’homme du match Pierre-Emerick Aubameyang a confié qu’il devra gérer sa saison.

L’Olympique de Marseille a relevé la tête ce samedi après-midi face au Paris FC pour la première au Vélodrome. Les hommes de Roberto de Zerbi se sont imposés 5-2 face au promu de la capitale. Malgré quelques failles défensives, le club de la cité phocéenne a profité d’un secteur offensif bien inspiré. C’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais s’est offert un doublé (24e et 73e). Ses deux premiers buts en Ligue 1 depuis son retour cet été d'Arabie Saoudite.

Pierre-Emerick Aubameyang se sent bien

Pierre-Emerick Aubameyang has now been directly involved in 300 goals in Europe's top five leagues.



◉ 237 goals

◉ 63 assists



Robert Lewandowski (453), Harry Kane (340) and Mohamed Salah (329) are the only other players still playing in Europe's top five leagues to also… pic.twitter.com/T918UCldgs — Squawka (@Squawka) August 23, 2025

Après la rencontre Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé au micro de BeIN sports concernant son niveau physique. À 36 ans et après un an en Arabie Saoudite, l’ancien joueur de Saint-Etienne est revenu avec un contrat de deux saisons. « Je pense que je suis prêt à tout. Je me sens bien physiquement, je ne suis pas encore à 100% pour jouer un match plein, mais ça va venir. Je suis disposé à aider l'équipe. Il faudra bien gérer (la saison) car je n’ai pas 20 ans, mais je pense que je suis capable de faire pas mal de matchs. J'ai joué quasiment tous les matchs l'an dernier en Arabie Saoudite. Je pense que le coach est à l'écoute et ce sera à moi de faire attention, savoir quand il faut pousser ou souffler, » explique-t-il après la rencontre. Roberto de Zerbi va donc devoir gérer son attaquant de pointe. Pour rappel, l’OM disputera également la Ligue des champions à partir du mois de septembre et aura besoin de d'Aubameyang.