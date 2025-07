OM ‍: Aubameyang ne viendra pas mercredi non plus

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Annoncée depuis plusieurs jours désormais, la venue de Pierre-Emerick Aubameyang tarde à se finaliser.

La date de lundi a tout d’abord été murmurée, avant que le Gabonais ne soit attendu mardi soir en Provence. Peu avant l’arrivée prévue, l’OM a fait savoir que ce ne serait pas pour ce mardi finalement, et que son arrivée était finalement reportée. Ce ne sera pas non plus pour ce mercredi, dévoile le journaliste Marc Mechenoua. Pour ce dernier, l’accord final n’a toujours pas été trouvé, et Aubameyang ne peut pas arriver à Marignane pour passer sa visite médicale puis y signer son contrat sans un accord total, ce qui peut se comprendre.

Prévue initialement ce mercredi, la visite médicale de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille est finalement reportée à une date ultérieure. Les deux parties doivent encore régler des détails contractuels. #MercatOM — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 22, 2025

A priori, cela ne remet pas en cause cette arrivée au mercato, mais l’ancien stéphanois et l’OM ont encore des détails à régler. Et ils sont suffisamment importants pour que cela dure depuis quelques jours désormais. Aucune autre piste n’a été relancée, ni du côté du joueur, ni du côté du club provençal. Pas de quoi provoquer un enthousiasme exacerbé du côté des supporters marseillais, qui se demandent encore s’il ne va pas y avoir un coup de Trafalgar avec cette signature promise mais qui tarde à se concrétiser.