OM ‍: Aubameyang de retour, ça discute

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pierre-Emerick Aubameyang n’est resté qu’une seule année à l’OM, mais le Gabonais a laissé un excellent souvenir à Marseille, où il a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives en 2023-2024.

Malgré une saison blanche pour l’Olympique de Marseille avec une huitième place en Ligue 1 et une demi-finale perdue en Europa League face à l’Atalanta Bergame, un homme a réussi à tirer son épingle du jeu lors de la saison 2023-2024. Il s’agit sans conteste de Pierre-Emerick Aubameyang. Recruté libre un an auparavant, l’international gabonais a brillé, inscrivant 30 buts dont 17 en Ligue 1 sous les couleurs olympiennes en l’espace d’une seule saison. Vendu en Arabie saoudite pour 10 millions d’euros l’été suivant, Pierre-Emerick Aubameyang aura laissé un excellent souvenir en Provence.

J’en parlais tout à l’heure avec mes frères — AUBA⚡️ (@Auba) June 12, 2025

Et si l’histoire n’était pas terminée entre le buteur de 35 ans et l’OM, qui cherche un attaquant pour suppléer Amine Gouiri la saison prochaine ? Sur X, un supporter a interpellé l’ancien attaquant de Dortmund et de Barcelone. Contre toute attente, Pierre-Emerick Aubameyang lui a répondu, avec une phrase qui prouve que l’attaquant né à Laval pense toujours très fort à Marseille. Au point d’envisager un retour ? « J’en parlais tout à l’heure avec mes frères » a publié Pierre-Emerick Aubameyang au sujet d’un potentiel retour à l’Olympique de Marseille.

Aubameyang pense toujours à l'OM

Une phrase qui a logiquement provoqué un réel emballement chez les supporters olympiens. Car même si on sait qu’il sera très difficile de faire revenir le Gabonais, sous contrat avec Al-Qadsiah jusqu’en juin 2026, la porte n’est pas complètement fermée. Et pour l’OM, un joueur de cette expérience pour encadrer la jeunesse de Rowe, Gouiri ou encore Greenwood ne serait pas de trop à l’aube de disputer la Ligue des Champions. Reste maintenant à voir ce qu’en pensent Pablo Longoria et Medhi Benatia alors que pour l’heure, seul le nom du prometteur mais inexpérimenté Matthis Abline a été évoqué pour le poste d’avant-centre lors de ce mercato.