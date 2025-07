OM ‍: Aubameyang arrive, tout est réglé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncée cette semaine, la signature de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille a été mystérieusement reportée. Mais l'attaquant gabonais ne fera pas d'entourloupes à l'OM et il va débarquer à Marseille d'ici 72 heures.

La venue de Pierre-Emerick Aubameyang était tellement attendu par les supporters phocéens, que le club s'est fendu d'un communiqué officiel pour indiquer mercredi que l'avion de l'attaquant n'allait pas atterrir à l'heure et à la date prévues. Depuis, le mystère était total concernant ce retard qui n'avait pas donné lieu à de plus amples explications de la part des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Tandis que toutes les hypothèses, y compris les plus farfelues, étaient évoquées sur ce report de la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, une photo sortie vendredi sur les réseaux sociaux a rassuré les fans de l'OM. Sur ce cliché, on voyait Aubameyang s'entraîner avec un équipement du club phocéen. Et ce samedi, Marc Mechenoua, très bien informé concernant le buteur international gabonais, à une bonne nouvelle.

Aubameyang arrive à Marseille, c'est bouclé

Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille, ce sera pour le début de la semaine prochaine. Tout est en place entre les deux parties. Aucune inquiétude à avoir. #MercatOM https://t.co/JoLPrcbeVn — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 26, 2025

En effet, le journaliste annonce que rien ne s'oppose à la signature de Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille, l'attaquant de 36 ans devant arriver lundi ou mardi dans la cité phocéenne. « Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille, ce sera pour le début de la semaine prochaine. Tout est en place entre les deux parties. Aucune inquiétude à avoir », révèle Marc Mechenoua, qui rassurer ainsi les supporters de l'OM. Même si Aubameyang, laissé libre par son club saoudien, va rater le stage effectué par Roberto De Zerbi et ses joueurs aux Pays-Bas, le buteur a travaillé de son côté pour arriver en forme.

Et il a tout intérêt, car comme le confirme L'Equipe ce samedi, le staff de l'Olympique de Marseille a constaté avec plaisir que tout le monde était revenu dans une forme optimale, et notamment Mason Greenwood qui a épaté tout le monde. La concurrence annoncée sur le front de l'attaquant du côté de l'OM a visiblement convaincu l'attaquant anglais à faire de gros efforts, lui qui avait été vivement critiqué durant la saison pour son relatif laisser-aller physique. Le message envoyé par De Zerbi, et la perspective d'avoir des concurrents ont suffi à changer la donne.