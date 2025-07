OM ‍: Aubameyang a réglé ses problèmes, il arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Attendu la semaine passée à Marseille, Pierre-Emerick avait fait faux-bond à l'OM. Mais cette fois, l'attaquant gabonais sera au rendez-vous fixé cette semaine.

L'Equipe ne va pas jusqu'à donner la date et l'heure de l'atterrissage de l'avion qui transportera le buteur gabonais à Marseille, mais Mathieu Grégoire confirme que Pierre-Emerick Aubameyang va arriver avant le week-end prochain dans la cité phocéenne et retrouvera ses nouveaux coéquipiers pour le match de préparation contre Séville au Vélodrome. L'Olympique de Marseille n'avait pas expliqué précisément les raisons de ce retard de l'international, mais à en croire le journaliste du quotidien sportif, il n'y avait aucune raison de trembler pour les dirigeants phocéens concernant un possible revirement de Pierre-Emerick Aubameyang dans ce dossier.

Aubameyang a réglé ses problèmes

Aubameyang dit officiellement oui à l'OM ! https://t.co/boqJjJBI2X — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

« L'OM n'a jamais été inquiet quant au dénouement heureux de cette histoire, une certitude partagée par le clan Aubameyang. Selon le club marseillais, le joueur avait encore des choses à régler en Arabie saoudite, malgré la résiliation de son contrat avec Al-Qadisiya », a précisé le correspondant de L'Equipe à Marseille. En l'espace d'une semaine, l'OM pourrait donc faire signer Paixao, Aubameyang et Weah, si la Juventus accepte de laisser partir le fils de Mister Georges, dont l'agent a haussé le ton. Une série incroyable pour l'Olympique de Marseille alors qu'il restera un peu plus d'un mois de mercato.