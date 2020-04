OM : Au bord du gouffre, Marseille attend l’aide d'Emmanuel Macron

Dans : OM.

En grande difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur une reprise de la saison pour se refaire une santé. Du coup, la direction attend une aide extérieure.

Au-delà des intérêts sportifs des uns et des autres, l’arrêt de la saison de Ligue 1 représente une mauvaise nouvelle pour tous ses pensionnaires. Ces derniers comptaient sur une reprise du championnat dans les semaines à venir pour sortir la tête de l’eau grâce aux recettes en billetterie et en droits TV, que les diffuseurs Canal+ et beIN Sports refusent de verser en intégralité. La situation, déjà périlleuse pour beaucoup, va donc empirer dans les prochains mois, notamment du côté de l’Olympique de Marseille. Pour rappel, le club phocéen était déjà dans le rouge bien avant le début de la crise sanitaire.

L’actuel deuxième de Ligue 1, dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier, traînait un déficit estimé à 70 millions d’euros. Autant dire que le contexte actuel va fortement aggraver la situation. Les supporters peuvent déjà s’attendre à voir des cadres poussés vers la sortie pendant la prochaine période des transferts. Quant à la direction, qui ne parvient pas à convaincre les joueurs de baisser leur salaire, la seule et unique solution pourrait venir de l’extérieur. « L’État va devoir bien protéger l'OM et les autres clubs français », pense-t-on dans l’entourage du club selon La Provence, sans aucun rapport avec la passion du président de la République Emmanuel Macron pour l’OM bien sûr.