OM : Attention Marseille, un spécialiste pointe les dangers de la Lazio !

Dans : OM, Europa League.

Jeudi soir, l'Olympique de Marseille jouera une grande partie de son avenir européen avec la réception de la Lazio, le favori du groupe, au Vélodrome. Avec seulement un point pris lors des deux premiers matches censés être les plus faciles, l'OM n'a plus réellement le droit à l'erreur, ce dont Rudi Garcia et ses joueurs sont conscients. Mais l'équipe romaine ne sera pas un adversaire facile à promener, et sur Le Phocéen, Simone Rovera a pointé du doigt les forces de cette équipe de la Lazio, mais également quelques lacunes.

« C'est une équipe qui reste assez identique à la saison dernière, même si elle a perdu De Vrij en défense centrale qui est parti à l'Inter. Mais ils ont trouvé un bon remplaçant avec Acerbi, venu de Sassuolo et dont on avait parlé à l'OM. En revanche, si les résultats sont très bons, on doit dire que le jeu de la Lazio est beaucoup moins séduisant (...) Ce n'est plus la machine de l'an dernier qui arrivait à battre la Juve et à inquiéter tous les gros du championnat, mais les résultats sont quand même là (...) Immobile continue de marquer régulièrement. Il est dans une situation compliquée en sélection actuellement, mais il reste déterminant avec la Lazio. Il y a les nouveaux, comme Correa qui vient de Séville et qui est en train de prendre la place de Luis Alberto, et Valon Berisha du RB Salzbourg, qui était blessé et qui revient bien. Je ne serais pas surpris de voir ces deux-là titulaires jeudi à Marseille », annonce le spécialiste du football italien pour Tuttosport et RMC.