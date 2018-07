OM : ASSE, OGCN, un troisième club débarque pour Cabella

Dans : OM, Mercato, ASSE, OGCN.

L’AS Saint-Etienne s’est quasiment fait une raison dans le dossier Rémy Cabella. La gourmandise de l’OM pour son transfert, le club phocéen réclame plus de 10 ME, a pour le moment mis un terme à la volonté des dirigeants du Forez de faire signer définitivement le meneur de jeu prêté la saison passée. De son côté, le joueur ne fait pas le difficile. Il aimerait continuer à Saint-Etienne, mais rêve aussi d’avoir sa chance avec Rudi Garcia à l’OM, où le début de saison pourrait s’avérer compliqué, entre les blessures et le marché des transferts.

Néanmoins, le coach olympien a ses certitudes, et l’utilisation sur le long terme de Rémy Cabella ne fait pas partie de ses priorités. Résultat, si une arrivée à Nice pour faciliter le transfert de Mario Balotelli a été un moment évoquée, son avenir pourrait se situer en Grèce. Yahoo Sport annonce ainsi que l’Olympiakos s’est renseigné au sujet du natif d’Ajaccio, et pourrait bientôt passer à l’action. Pour le moment, l’OM n’a reçu qu’une seule offre véritable pour Cabella. Elle vient de Saint-Etienne et se monte à 4 ME avec des bonus. Inutile de préciser que les dirigeants marseillais espèrent mieux pour laisser partir l’international français.