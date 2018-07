OM : Arsenal passe à l'offensive pour Thauvin !

Dans : OM, Premier League, Ligue 1, Mercato.

Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Florian Thauvin a la cote au mercato.

Il y a quelques semaines, RMC évoquait un intérêt de Tottenham, de l’Atlético Madrid et du Bayern Munich. Désormais, c’est une possible approche d’Arsenal qui fait la Une en Italie puisque le média transalpin Stadio Sport l’affirme : Unai Emery est tombé « follement amoureux » de l’attaquant de l’OM et rêverait d’en faire la recrue phare des Gunners en attaque en ce mercato estival. Reste que le club londonien ne semble pas prêt à faire des folies pour l’international français, actuellement en Russie avec les Bleus.

Effectivement, une offre avoisinant 50ME est évoquée. Une proposition qui sera très certainement insuffisante pour satisfaire Jacques-Henri Eyraud, lequel avait parlé, sourire en coin, d’un montant de 80ME concernant Florian Thauvin il y a quelques semaines en conférence de presse. De plus, L’Equipe expliquait dans ses colonnes il y a plusieurs jours que le président phocéen faisait du natif d’Orléans le « symbole » du projet de Frank McCourt. Arsenal, qui ne disputera même pas la Ligue des Champions la saison prochaine, est donc prévenu, il faudra faire sauter la banque pour s’offrir Florian Thauvin.