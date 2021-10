Steve Mandanda au plus bas, un ancien de l'OM intervient

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avant le match OM-Lorient dimanche, les supportes olympiens guetteront le choix de Jorge Sampaoli entre Pau Lopez et Steve Mandanda.

Cela fait maintenant une petite dizaine de matchs que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille préfère Pau Lopez au capitaine historique du club. Une situation difficile à vivre pour Steve Mandanda, qui a perdu sa place en Equipe de France et qui n’a pas eu la chance de soulever la Ligue des Nations avec la France durant la trêve internationale. La période est rude pour le gardien formé au Havre, mais il doit s’accrocher selon Benoît Cheyrou. Interrogé après le « Match des Légendes » au Vélodrome, le consultant de Prime Video estime qu’il n’y a pas la ligne droite de Longchamp entre Pau Lopez et Steve Mandanda et que par conséquent, le recordman du nombre de matchs avec l’OM peut encore croire en ses chances de récupérer sa place de titulaire.

Benoit Cheyrou rassure Steve Mandanda

« Je me met à sa place, je suis passé par-là, c’est forcément difficile à vivre. C’est surtout difficile à vivre quand le joueur qui te remplace n’est pas le meilleur du monde. C’est un bon gardien mais je pense qu’il n’y a pas une grande différence entre le niveau de Pau Lopez et celui de Steve Mandanda. A mon avis, c’est compliqué à vivre. Maintenant, c’est quelqu’un de très important dans le vestiaire au quotidien. La saison n’est pas terminée. Pour bien connaître le club, quand ce sera difficile, le club aura besoin de Steve que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il aura son importance dans le club » a lancé Benoit Cheyrou, intimement persuadé que ce n’est pas terminé pour Steve Mandanda et que Jorge Sampaoli aura besoin de son capitaine historique d’ici la fin de la saison, notamment quand cela deviendra plus difficile pour l’OM.