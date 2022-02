OM : Arkadiusz Milik, ne lui parlez plus de banc de touche

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Arkadiusz Milik, auteur d’un triplé avec l’OM face au SCO Angers ne cesse de monter en puissance. L’avant-centre de 27 ans se plaît beaucoup à Marseille, ses statistiques en sont la preuve.

Face à Angers, Arkadiusz Milik a retrouvé le sourire. Blessé pendant un long moment et pas assez convaincant face au but, le Polonais ne comptait qu’un seul but en Ligue 1 cette saison, en 12 matchs. Un constat décevant au vu de sa dernière saison (9 buts en 15 matchs de Ligue 1). L’ancien joueur du Napoli a lancé sa saison en championnat ce vendredi face au SCO d’Angers avec un triplé et a grandement contribué au succès (5-2) de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. D’après Bixente Lizarazu sur Téléfoot, Arkadiusz Milik peut encore faire mieux sur la deuxième partie de saison. « Milik a démontré dans sa carrière que c'était un très bon avant-centre. Pour moi, Marseille ne peut pas se passer d'un joueur comme ça et doit le mettre dans les meilleures dispositions » a déclaré le champion du monde 1998. Passé par l’Ajax Amsterdam (47 buts, 76 matchs) et en prêt depuis Naples (48 buts, 122 matchs), le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection appartiendra officiellement à l’OM à partir du 1er juillet 2022.

Milik, 13 buts en 21 matchs cette saison

Pantak, agent de Milik :



"Il est très heureux après son triplé contre Angers. Il a les capacités et le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. Il a également besoin des supporters comme ceux de l'OM pour être à 100%."



Blessé au genou en début de saison, Arkadiusz Milik a joué ses premières minutes avec l’OM le 30 septembre. Depuis, l’avant-centre empile les buts. Buteur à 13 reprises en 21 rencontres officielles, il est le meilleur buteur marseillais en Coupe de France avec 5 réalisations. De même en Europe et en Ligue Europa avec 4 buts. En Ligue 1, le Polonais n’est qu’à 4. Sur l’ensemble de la saison, il est le meilleur buteur de l’OM toutes compétitions confondues, devant Dimitri Payet. Pour son agent, il peut devenir beaucoup plus forts que cela. « Il est très heureux après son triplé contre Angers. Il a les capacités et le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. Il a également besoin des supporters comme ceux de l'OM pour être à 100% » a déclaré son représentant. En cette fin de saison, l’OM et Milik peuvent « rêver plus grand » avec une place en Barrages d’Europa Conference face aux modestes azéris de Qarabag et un quart de finale à venir en Coupe de France face à Nice.