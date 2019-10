OM : Après Soprano, Marseille interdit l’accès à son nouveau bijou

Dans : OM, Ligue 1.

En tant que gestionnaire du Vélodrome, l’Olympique de Marseille a pris des décisions fortes pour son stade et son terrain.

A l’occasion de la venue de Strasbourg dimanche soir, les 22 acteurs auront effectivement droit à une pelouse toute neuve. Il faut dire que l’ancienne n’était pas de très bonne qualité. D’autant que les deux concerts de l’artiste Soprano n’ont rien arrangé pendant la trêve internationale. Rien d’inquiétant pour le club phocéen qui avait tout anticipé. Depuis trois mois, l’OM avait fait préparer une nouvelle pelouse en Italie. Coût de ce terrain haut de gamme, et également utilisé à Wembley, San Siro et au Camp Nou : 400 000 euros. Un montant justifié si l’on en croit Thierry Aldebert, le directeur général adjoint de Marseille.

« C'est ce que l'on appelle une pelouse hybride. Qui permet d'être très fort face à des tentatives d'arrachement, comme sur des coups de pieds arrêtés ou des tacles ou dans d'autres sports sur des mêlées, a expliqué le dirigeant à France Bleu. Par rapport aux exigences de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, nous souhaitons que le club bénéficie de la meilleure technologie. » A noter que l’OM, qui tient à préserver son terrain, a interdit tout concert ou autre événement au Vélodrome jusqu’à la fin de la saison. Ces rendez-vous seront uniquement programmés entre fin mai et fin juillet, ce qui permettra au club de changer de pelouse une fois par an pendant l’été.